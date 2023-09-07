هل يُمكن تحويل الأطعمة المحتوية على الدهون المتحولة لمواد مسرطنة|طبيبة تجيب

أخبرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إيكاترينا كاشوخ كيف تدخل المواد المسرطنة إلى جسم الإنسان مع الطعام.

وقالت الدكتورة إن المواد المسرطنة هي مواد كيميائية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، والماء والهواء والتربة ومواد البناء والمواد الكيميائية المنزلية غالبا ما تحتوي على مواد مسرطنة، ويمكن أن يصبح الطعام في بعض الأحيان أيضًا مصدرًا لهذه السموم.

المنتجات التي تحتوي على النشا يمكن أن تكون مسببة للسرطان

وأوضحت كاشوخ، على وجه الخصوص، أن المنتجات التي تحتوي على النشا يمكن أن تكون مسببة للسرطان. عند تسخينها، تصبح هذه المنتجات مصدرا لمادة الأكريلاميد المسرطنة، وهي محرض للطفرات الخلوية التي تؤدي إلى ظهور الأورام الخبيثة.

وأضافت الطبيبة: "أعلى مستويات مادة الأكريلاميد المسرطنة موجودة في أطباق البطاطس التي تم طهيها في درجات حرارة أعلى من 120 درجة".

بالإضافة إلى ذلك، يصبح الزيت النباتي، الذي يتم تسخينه إلى درجة حرارة تزيد عن 200 درجة، منتجا مسرطنا. عندما يدخن الزيت أثناء القلي، فإنه يحتوي على مركبات قد تكون خطرة على الجسم - إيثرات الجليسيديل. ويشتبه في أن هذه المواد تسبب أورامًا في الغدد الثديية والكلى والكبد.

كما حذرت من مخاطر الدهون المتحولة، خاصة تلك الاصطناعية. يعتبر زيت الطهي والسمن من المصادر الغنية بهما. وبالتالي، فإن معظم الدهون المتحولة المشبعة هي المخبوزات ومنتجات الحلويات، ويرتبط استهلاك هذه الدهون المتحولة ارتباطًا وثيقًا بمشاكل ارتفاع نسبة الكوليسترول وانسداد الأوعية الدموية، والقابلية لارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، لكن الأحماض الدهنية المتحولة الاصطناعية يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير مسرطن، وأن المواد المسرطنة تميل إلى التراكم في الجسم وتسممه تدريجياً.