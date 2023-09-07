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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيف شكري لاعب المصارعة يغادر معسكر المنتخب بشكل مفاجئ

سيف شكري
سيف شكري

غادر سيف شكري لاعب منتخب المصارعة الحرة معسكر المنتخب الوطني بصورة مفاجئة، و الذي أقيم مؤخرًا في قيرغيزستان استعدادًا لفعاليات بطولة العالم تحت 23 سنة.
 

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 غادر اللاعب المعسكر خلال التواجد في مطار دبي تمهيدًا للعودة إلى القاهرة بعد معسكر قيرغيزستان.
ولم تعلق بعثة منتخب المصارعة عن تفاصيل الواقعة حتى الآن.           

واقعة تجنيس يوليو الماضي:

أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش خلال يوليو الماضي تجنيس اللاعب المصري مروان الشوربجي لتمثيل إنجلترا خلال الارتباطات المقبلة في اللعبة، ليسير على خطى شقيقه محمد الشوربجي الذي أعلنت إنجلترا أيضًا تمثيله له بعد مسيرة امتدت مع المنتخب 15 عامًا
وسبق أن تكررت ظاهرة تجنيس اللاعبين المصريين خلال السنوات الأخيرة الماضية خصوصًا في الأنشطة الرياضية الفردية بعد سفرهم إلى الخارج ومعانتهم من تعنت اتحادتهم الرياضية على حد وصفهم وعدم حصولهم على التقدير الكافي.


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