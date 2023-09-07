حافظ على صحة قلبك باتباع هذه النصائح

اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض القلب، ومن المهم معرفة عوامل الخطر لديك وتجنب أمراض القلب عن طريق تكييف نمط حياتك.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ولكن يمكن الوقاية من العديد من أمراض القلب أو على الأقل السيطرة عليها من خلال اتباع نمط حياة صحي.

بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعًا أمراض القلب التاجية وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية، ومن المهم معرفة عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

واتباع نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية والسكر والدهون، وقلة ممارسة الرياضة واستخدام الكحول والنيكوتين يلعب دورًا مهمًا في تطوره، وإذا قمت بتغيير نمط حياتك، يمكنك حماية نفسك بشكل فعال، وعلى سبيل المثال، منع نوبة قلبية، يقول طبيب القلب أوليغ فارفولوميف خصيصًا لـ MedicForum.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية: تطوير عادات نمط الحياة الصحية

النظام الغذائي الخاص بك أمر بالغ الأهمية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ويشمل النظام الغذائي الصحي للقلب تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك واللحوم الخالية من الدهون. تجنب الدهون المتحولة والدهون المشبعة والملح والسكر لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة قلبك.

ليست كل المكملات الغذائية التي يتم الإعلان عنها للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب تساعد في الواقع في الوقاية منها على سبيل المثال، لسنوات عديدة كان حمض الفوليك يعتبر علاجا معجزة للوقاية من النوبات القلبية، ولكن الأدلة الحديثة أظهرت أن هذا ليس هو الحال.

التدخين والإفراط في شرب الخمر من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب. إذا كنت تدخن، تحدث مع طبيبك حول استراتيجيات الإقلاع عن التدخين. تجنب الكحول أو حدد استهلاكك إلى مستويات معتدلة.

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على خفض ضغط الدم والحفاظ على الوزن أو إنقاصه. الرياضات المناسبة هي رياضة مشي النورديك أو ركوب الدراجات أو السباحة.

قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق بشكل عام، ويساعد ضوء النهار على تقليل التوتر وتقوية جهاز المناعة.

التوتر المزمن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. دمج تقنيات إدارة التوتر في حياتك اليومية، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة التأمل أو تمارين التنفس أو هواية تستمتع بها.

يلعب النوم الجيد أثناء الليل أيضًا دورًا مهمًا في صحة القلب. عليك التأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، واضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية: كيفية تطوير روتين يومي جديد

تغيير نمط حياتك واعتماد أنماط سلوكية جديدة هي عملية تدريجية تتطلب التفاني والصبر. يبدأ كل شيء بوضع أهداف واقعية تتماشى مع أهدافك طويلة المدى.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في ممارسة المزيد من التمارين، فابدأ بجدول يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع بدلاً من كل يوم.

إذا كنت ترغب في تغيير نظامك الغذائي، فخطط لوجباتك مسبقًا وتناول وجبات خفيفة صحية بين الوجبات. إذا كنت ترغب في شرب المزيد من الماء، فاحتفظ دائمًا بزجاجة ماء في متناول يدك.

تتبع تقدمك لترى إلى أي مدى وصلت وقم بتعيين مكافآت للوصول إلى المعالم وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون المساعدة المهنية، مثل اختصاصي التغذية أو المدرب الشخصي، مفيدة لمساعدتك في التخطيط للتغييرات المناسبة لك.

وتغيير نمط حياتك هو رحلة شخصية وليس هناك "طريق واحد صحيح". الشيء الرئيسي هو التحلي بالصبر والهادفة.