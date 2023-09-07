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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. كاف يٌعلن عن الملصق الدعائي لمباراة السوبر الأفريقي

كاف
كاف

 كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن الملصق الدعائي لمواجهة السوبر الأفريقي المقبلة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامتها بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية منتصف شهر سبتمبر الجاري.
 

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الأهلي يستفسر من “كاف” عن قيمة جوائز الدوري الإفريقي


ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، بينما يشارك اتحاد العاصمة في اللقاء بعد حصده لقب الكونفدرالية الأفريقية.
 

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى تاريخيًا.
 

وتضمن الشعار رسومًا معبرة عن مدينة الطائف وما تشتهر به من جبال ومرتفعات.
 

الملصق الدعائي لمواجهة السوبر الأفريقي

تدريبات الأهلي..

على صعيد آخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء بعد غدٍ السبت، عقب فترة الراحة السلبية التي منحها السويسري مارسيل كولر للاعبيه لمدة 48 ساعة.
 

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة أمس الأربعاء بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

معسكر النمسا..

وخاض الفريق الأحمر تحت قيادة كولر معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف.
 

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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