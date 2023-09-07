بطاقات الدفع..القبض على النصاب الألكتروني بالمنيا

تمكن رجال المباحث من القبض على عامل بالمنيا لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا - بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين).

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وارتكابه 9 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إتهام حاصل على دبلوم تجارة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بالجيزة- بالإستيلاء على أموال المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، حيث قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبى الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالباً منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.

أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (خطابات وعقود خالية البيانات تفيد إنهاء إجراءات شقق سكنية، مستندات خاصة لراغبى الحصول لشقق سكنية، شرائح المحمول المستخدمة فى الإتصال بالضحايا، جهاز تابلت و 2 هاتف محمول بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى) وأمكن الإستدلال على عدد من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

كما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة، بلاغا من صاحب شركة بتضرره من "سيدة" لقيامها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سيدة "بدون عمل" - لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة- لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكنت من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.