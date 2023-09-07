الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيمار يتسبب في قلق بمنتخب البرازيل

نيمار
نيمار

أحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق الهلال السعودي، حالة من القلق داخل تدريبات منتخب البرازيل ، على هامش مران السامبا اليوم الخميس خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
 

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نيمار على أعتاب تحطيم رقم بيليه التاريخي


وأشارت تقارير برازيلية ، إلى أن نيمار سقط بشكل مفاجئ خلال مشاركته في تدريبات منتخب البرازيلي على ذراعه الأيمن أثناء المران ، وشعر بآلام بالغة قبل أن يغادر المران لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.          

تفاصيل الإصابة ..

وكشفت الفحوصات الطبية الأولية تعرض اللاعب البرازيلي المنضم حديثًَا إلى السعودية لجرح في منطقة المعصم
ويستعد منتخب البرازيل لملاقاة نظيره بوليفيا وبيرو خلال فترة التوقف الدولي الجاري ، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتمكن نيمار حتى الآن من تسجيل 77 هدفًا بقميص المنتخب البرازيلي في 124 مباراة دولية، ليعادل رقم الأسطورة بيليه، كأكثر اللاعبين الهدافين في تاريخ “السيليساو”، والذي سجل نفس الأهداف في 92 مباراة.

موعد مباراة بوليفيا ..

وانضم اللاعب الدولي البرازيلي صاحب 31 عامًا إلى معسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2026 أمام بوليفيا يوم 8 سبتمبر 2023 وأمام بيرو يوم 12 سبتمبر 2023..
ولفت اللاعب البرازيلي الأنظار إليه، عقب وصوله إلى معسكر منتخب بلاده ،بعد الشائعات التي انتشرت عليه أخيرًا بشأن احتمالية اعتزاله اللعب دوليًا بعد خروجه من ربع نهائي كأس العالم.

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