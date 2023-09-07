راغب علامة يختتم جولته الغنائية فى نيويورك بهذا الموعد

يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لختام جولته الغنائية فى أمريكا بنيويورك 16 سبتمبر الجارى، وذلك بعد نجاح حفله الأول في واشنطن والثانى في ديترويت، والذى حضرهما عدد كبير من جمهوره من مختلف الجنسيات، كما يحيى حفله الثالث فى ميامى 8 سبتمبر.



وكان قرر النجم راغب علامة إيقاف حفله فى مهرجان قرطاج بتونس، وذلك من أجل التقاط صورة تذكارية، مع سيدة من الجمهور، تعانى من مرض السرطان.

راغب علامة والسيدة

حيث جلس راغب علامة على قدميه من أجل الاستماع لها، حيث أمسك بمكبر الصوت، وتحدثت عن مرضها بالسرطان، وأيضًا عن مقدار حبها وتقديرها له.

رد فعل راغب علامة يحقق صدي واسع

وأصر راغب علامة على أن يحضر نجله خالد من أجل توجيه التحية والتقدير إليها وهو ما لاقى صدى واسعًا لدى جمهور الحفل، والذى كان بالآلاف.

من ناحية أخري قال راغب علامة: "أشكر تونس وإعلامها كثيرًا على دعمي من بداية حياتي وأشكركم لأنني حتى عندما تعرضت للمؤامرات وقف الإعلام التونسي مدافعًا عني".

راغب علامة والسيدة

من ناحية أخرى، شهد حفل الفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، إقبالًا كبيرًا من الجماهير وسط أجواء مبهجة وحماسية يحضرها مختلف الأجيال والفئات العمرية من أطفال وشباب وكبار السن.

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

بدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفل ضخم ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعددٍ كبيرٍ من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.