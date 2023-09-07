وكيل الطب البيطرى يدعم محاربي السرطان بمستشفى الأقصر لعلاج الأورام

زار الدكتور فتحى سلمى، وكيل وزارة الطب البيطرى بالأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، لتقدبم الدعم للاطفال المصابين ومحاربي الاورام السرطانية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتقديم الدعم المعنوى للمرضي خلال رحلتهم العلاجى .

وتفقد وكيل وزارة الطب البيطرى بالاقصر، أقسام المستشفى المختلفة وأبدى إعجابه الشديد بنظام العمل والخدمات الطبية المقدمة بصورة يومية للمرضى من محافظات الصعيد المختلفة (الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد)،

وأثني وكيل وزارة الطب البيطرى، علي مجهودات القائمين علي المستشفي والدور العظيم الذي تقدمه المستشفي للمرضي من أبناء الصعيد، مؤكدًا علي إن هذا الصرح الطبي بمثابة شهادة وثقت مدي ترابط المصريين وسعيهم الدؤوب لمساعدة المرضي، معربا عن سعادته بالتواجد وسط الاطفال المرضي ، وما شاهده من إنجازات مستمرة داخل المستشفى ولعل ابرزها حصول المستشفى على الشهادة الذهبية كاول مستشفى خضراء صديقة للبيئة فى مصر.

ومن جانبه رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سفاء الاورمان، بزيارة وكيل وزارة الطب الببطرى، للمستشفى وتقديم الدعم المعنوى للاطفال مرضي الاورام السرطانية والوقوف بجانبهم في رحلتهم العلاجية، مؤكدا أن المستشفى تسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد يصب فى صالح المرضي، بقضل الجهود المبذولة من الفريق الطبي وأطقم التمريض وكافة العاملين في مختلف الاقسام.