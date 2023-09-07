التأمين الصحى يستخرج كارنيه للطفل «يامن» وتم تحويله لـ«قصر العينى»

استجابة لـ«الوفد»:

نشرت الوفد يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس موضوع بعنوان «أسرته تستغيث بوزير الصحة لعلاجه بالخارج

خرطوش.. فجر عين يامن واخترق الجمجمة»

وذكرنا فيه مأساة والده الذى اكد أن ابنه «يامن» الـذى يبلغ من العمر5 سنوات تعرض لشظايا طلقات الخرطوش.من بعض المدعوين أثناء مرور زفة عروسين أمام منزله وادت إلى حدوث انفجار بالعين واختراق الطلقات جدار الجمجمة.

وقد حرر الأب محضرًا فى قسم شرطة الخصوص رقم 11727 جنح الخصوص، وتم القبض على المتهمين.

وفور النشر تواصل معنا المسئولين بالهيئة العامة للتأمين الصحى وطلبوا بيانات كافيه عن الحالة، وخلال ساعات تلقينا ردا بالموافقة على علاج يامن على نفقة التأمين الصحى بعد استخراج كارنيه علاج.