موعد دخول أحمد السقا لوكيشن "تلج أحمر"

يحضر النجم أحمد السقا حاليًا لفيلمه الجديد "تلج أحمر" والذى تم الإعلان عنه الفترة الماضية، حيث من المقرر أن يبدأ تصويره أواخر شهر أكتوبر المقبل، بعدما كان مقرر له التصوير في مارس الماضي، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدى.

تدور أحداث فيلم الفنان أحمد السقا "تلج أحمر" حول الأكشن كعادة أغلبية افلامه، حيث انه انتهي من التحضيرات المقررة لبدء التصوير، والمحدد تصويره خلال الفترة القليلة القادمة، كما أنه قام بتجسيد شخصية طيار ويشهد العمل تصوير الكثير من المشاهد في العديد من الدول الأوروبية.

يذكر أن الفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري، وجارٍ إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة الفيلم.

من ناحية أخري يشارك النجم أحمد السقا فى مسلسل "الجولة الأخيرة" المكون من 8 حلقات.

شخصية أحمد السقا

ويظهر السقا خلال أحداث العمل بشكل مختلف خلال شخصية طبيب يدعى يحيى يدرس الطب ويصبح طبيباً بناء على ضغط من والده ولكنه يمتلك حلماً يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

أبطال المسلسل

مسلسل "الجولة الأخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدى، وتم التعاقد مع أشرف عبد الباقى، وأسماء أبو اليزيد للمشاركة في بطولة العمل فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة قبل انطلاق التصوير.

اقرأ أيضًا.. أحمد السقا يكشف سر فقدان وزنه

حرب

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل "حرب" من 10 حلقات في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا

وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم "السرب"، الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

حالة من النشاط والتطوير الفني تسيطر علي الفنان أحمد السقا، خلال الوقت الحالي، وذلك لانه يستعد لتصوير العديد من الأعمال الفنية الحديثة، ومنها فيلم سينمائي جديد بإسم "تلج أحمر"، كما انه اتفق ايضا مؤخرًا على تعاونه في مسلسل باسم"وزن الريشة" وغيرهم من الأعمال الأخري تعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024.

اقرأ أيضًا.. أحمد السقا.. مهنة غير متوقعة قبل التمثيل

الفنان احمد السقا

انتهي أحمد السقا من تصوير فيلمه الجديد “السرب”

وانتهي الفنان أحمد السقا من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "السرب"، وينتظر عرضه أثناء الفترة القادمة بدور شاشات العرض، وذلك بعدما قامت الشركة المنتجة بتأجيله له أكثر من مرة، بالأضافة لتحضيرات مشروعه المؤجل مسلسل "الجبل".

النجم احمد السقا

الفنان احمد السقا

أحمد السقا عبر المنصات الرقمية بمسلسل وزن الريشة

يقوم الفنان أحمد السقا في الوقت الحالي بالتحضيرات لمسلسله الجديد، بإسم "وزن الريشة" والذي يكون محدد عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة، غادة عادل، وأسماء أبو اليزيد وجار التعاقد مع باقي ابطال المسلسل، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

احمد السقا

فيلم السرب من أبرز الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة

ينتظر النجم أحمد السقا عرض فيلم السرب الذي يعتبر من أضخم وأهم وأبرز الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة الماضية، ومحدد عرضه قريباً في السينمات، ويشارك في بطولته: "نيللي كريم، شريف منير، محمود عبدالمغنى، دياب"، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم: كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم، وآخرون، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم السرب

احمد السقا يشارك في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل الجبل

يشارك الفنان أحمد السقا في موسم السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "الجبل" حيث كان من يعتبر ان يتعاون به في موسم رمضان 2023، ولكن تم تأجيله إلى العام المقبل.

مسلسل الجبل

مسلسل الجبل كان يقدم بطولته أحمد السقا برفقة النجم عمرو يوسف ومن المفترض أن يتولى المخرج محمد سلامة مهمة إخراجه، ولم تستقر الشركة المنتجة على باقي أبطاله حتى الآن.