إزالة المخالفات المرورية أسفل كوبرى ترسا

تلقت الوفد ردًا من وزارة الداخلية بحصوص ما نشر بتاريخ 18 يوليو الماضى متضمنا شكوى المواطن أحمد سعيد إبراهيم، تحت عنوان «زحام مرورى أسفل كوبرى ترسا»، يتضرر خلالها من انتشار التكدسات المرورية من شارع ترعة المريوطية إلى شارع ترسا بمحافظة الجيزة، بسبب تجاوز بعض سائقى سيارات الميكروباص وعدم احترامهم لقواعد وآداب المرور، وقد أفاد الرد بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قامت بتوجيه حملات مرورية بالمنطقة محل الشكوى لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن حجز 17 سيارة مخالفة وتحرير 34 مخالفة مرورية متنوعة وسحب 45 رخصة متنوعة، علمًا بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

لواء / ناصر محيى الدين

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات