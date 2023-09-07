رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع يصل القاهرة لحضور المؤتمر العلمي "الرياضة للجميع إستثمار وتنمية"

استقبل الدكتور الدكتور يحيى حسن رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وأمين عام المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع، البحريني عيسى عبد الرحيم، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع والذي وصل الى القاهرة لحضور فعاليات المؤتمر العلمي "الرياضة للجميع إستثمار وتنمية"



وتستضيف مصر المؤتمر العلمي الاول للرياضة للحميع خلال الفترة من 8 وحتى 9 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت شعار ” الرياضة للجميع إستثمار – تنمية”.

كما وصل الى القاهرة لحضور فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع كل من: الاماراتي الدكتور أحمد سعد الشريف النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي الأردني الدكتور عمر سليمان هنداوي، والكويتي حسين زايد مدير عام اتحاد غرب اسيا، والفنلندي كوك انجي وي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل ، والاردنية لما سماوي عضةدو اللجنة الأولمبية الاردنية وعضو الاتحاد الاسيوى للرياضة للجميع. والبحرينية الدكتورة مها ال شهاب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة للجميع.

ويأتي المؤتمر العلمي للرياضة للجميع في ظل سعي الاتحاد الدولي للرياضة للجميع FISPT إلى مواكبة التطور في مختلف المجالات والعلوم للوصول إلى مستوى عالمي من المعرفة والتنسيق والتكامل في مجال الرياضة للجميع وذلك بما يخدم المستقبل الرياضي في مختلف مناطق دول العالم.



ويناقش المؤتمر العلمي للرياضة للجميع عدد من المحاور التي يأتي في مقدمتها”، دور الرياضة للجميع في بناء الانسان، الرياضة للجميع والعائد الاقتصادي على الدول، أكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع دور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي، ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع، التشريعات الرياضية والرياضة للجميع، الرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة، الرياضة للجميع وتأثيرها على السياحة الرياضية، نماذج تطبيقية للرياضة للجميع بالمجتمعات.