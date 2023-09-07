اتصالات من &e تحتفل بفوزها بجائزة أسرع شبكة في مصر

احتفلت شركة اتصالات من &e في مصر الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحصولها على جائزة أسرع شبكة محمول في مصر وفقاً لتطبيق ®Speedtest من شركة أوكلا العالمية المختصة بتقييم كفاءة خدمات الشبكات، وذلك بعدما اجتازت اتصالات اختبارات سرعة البيانات التي جاءت مطابقة للمعايير الدولية والتي تحتسب بيانات حصيلة اختبارات يجريها مستخدمو الإنترنت.



وتسلم المهندس/ عمرو فتحى الرئيس التنفيذى لقطاع التكنولوجيا و تقنية المعلومات والمهندس/ أحمد يحيي أحمد يحيى رئيس قطاع الافراد نيابة عن المهندس/ حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات من &e في مصر جائزة ®Speedtest لأسرع شبكة محمول في مصر من الـسيد / ستيفن باي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكلا ، بعدما حققت اتصالات مصر أعلى سرعات خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري 2023، وجاءت اتصالات في المرتبة الأولى في سرعة التنزيل وسرعة التحميل وزمن الوصول.



وقال المهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e في مصر: سعيد جداً بحصول الشركة على هذه الجائزة، خاصةً بعد اجتياز الشركة للعديد من الاختبارات التي أكدت على سرعة بياناتها، حيث حصدت شركة اتصالات من &e في مصر ايضا على المركز الأول في تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبأقل مخالفات خلال عامي 2022 و2023.

وأضاف فتحي أن اهتمامنا بالعملاء لا ينصب فقط على خدمات البيانات فبفضل استثماراتنا في الخدمات الصوتية وتعزيزها، كانت شركة اتصالات من &e أول من قدم خدمات Volte عالية الجودة في مصر، بما انعكس بشكل إيجابي على تقديم أفضل الخدمات المتكاملة لعملائنا بأحدث وأفضل جودة، تناسب كل الفئات وتلبي تطلعاتهم المستمرة والمتجددة، وذلك من خلال تطبيق أحدث الوسائل التي ظهرت في الأسواق العالمية والعمل على تطويرها من خلال التعاون مع شركاء النجاح، ويرجع ذلك إلى كون إرضاء عملائنا محاورنا الرئيسي.



كما أعرب المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد لشركة اتصالات من &e في مصر عن سعادته بالجائزة، مؤكدًا أنها تعد تكليلاً لجهود فريق عمل الشركة، وأضاف أن الشركة حريصة دائماً على تنفيذ خططها التوسعية التي تعتمد فيها على ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية لمواكبة الزيادة المستمرة والضخمة في معدلات استخدام البيانات في مصر والتي نتج عنها حصول الشركة على أعلى تقييمات من مؤسسة أوكلا العالمية، لافتاً إلى أن استثمارات شركة اتصالات من &e في مصر على مدار السنوات الماضية كانت تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه سنوياً مما أدى إلى رفع كفاءة الشبكة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.



من جانبه قال الـسيد / ستيفن باي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Ookla نتقدم بالتهنئة لشركة اتصالات مصر بحصولها على جائزة أسرع شبكة للمحمول في مصر في خدمات الإنترنت مؤكداً أن فترة التقييم أثبتت بما لا يدع مجال للشك تفوق شبكة اتصالات من &e في مصر، واستحقاقها للفوز بجائز أسرع شبكة للمحمول في مصر بعدما حازت على أعلى درجات التقييم في سرعات الشبكة عبر تطبيق ®Speedtest الأكثر احترافية ودقة عالميًا، وبذلك تؤكد اتصالات مصر قدرتها على خدمة عملائها بأفضل جودة أسرع شبكة للمحمول في السوق المصري.



وعلى هامش الاحتفالية التي أقيمت في مدينة الغردقة مقر استضافة المنتدى الإعلامي السنوي لشركة اتصالات &e في مصر تقدم احمد يحيى بالشكر لعملاء اتصالات على ثقتهم الدائمة، ولفريق عمل الشركة على جهودهم المستمرة لرفع كفاءة الشبكة وتحقيق أعلى معدلات رضاء العملاء، كما تقدم بالشكر للإعلاميين والصحافة المتخصصة والاقتصادية التي تقوم بدور كبير لرفع الوعي بجهود القطاع الخاص واستثماراته لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.



والجدير بالذكر أن هذه ليست اول جائزة تفوز بيها شركة اتصالات من &e في مصر، حيث انها فازت بالعديد من الجوائز في قطاعات اخرى منها، جائزة "Top Employer" والتي فازت بها الشركة للمرة الخامسة على التوالي، وهي تعد أول جائزة دولية تطلقها مؤسسة "Top Employers" العالمية، والتي تهدف إلى توفير أفضل بيئة عمل للموظفين في مختلف القطاعات. وفازت ايضا بجائزة افضل 50 مكان عمل ملهما في أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، وهي جائزة دولية تطلقها مؤسسة Inspiring Workplaces العالمية المختصة بتوفير افضل 50 مكان عمل في مختلف القطاعات في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا.