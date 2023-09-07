الهند تلاحق الكلاب الضالة قبل قمة العشرين

تستعد الهند لتنظيم قمة العشرين في العاصمة نيودلهي الأسبوع المقبل، حيث تسعى السلطات إلى إبعاد الكلاب الضالة عن الشوارع لإظهار المدينة في أفضل صورة.

وقامت السلطات بالفعل بإزالة العديد من الأحياء العشوائية الفقيرة في المدينة، ووضعت مجموعات من مجسمات لقرود اللانجور لإخافة القرود الأخرى وإبعادها عن الأماكن العامة.

جمع الكلاب الضالة من شوارع نيودلهي

وبدأت السلطات في جمع الكلاب الضالة من شوارع نيودلهي، حيث يتم نقلها إلى ملاجئ.

ويقدر عدد الكلاب الضالة في منطقة العاصمة دلهي بأكثر من 60 ألف كلب، ويطعمها ويعطف عليها العديد من سكان المدينة.

وكانت مؤسسة بلدية دلهي قد أصدرت في أغسطس أمراً بجمع الكلاب الضالة، من المناطق القريبة من المواقع البارزة على خلفية قمة مجموعة العشرين، لكنها سحبت الأمر بعد يومين بسبب ردود الفعل الغاضبة.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الحيوان إن مؤسسة بلدية دلهي بدأت في الإمساك بالكلاب الضالة "بطريقة غير إنسانية" الأسبوع الماضي دون استخدام أساليب مثل الشباك بحسب ما تنص عليه التوجيهات.

وأضافوا أنه تم الإمساك بنحو ألف كلب حتى الآن من مناطق مثل المطار ومكان انعقاد قمة العشرين.