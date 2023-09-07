الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الهند تلاحق الكلاب الضالة قبل قمة العشرين

جمع الكلاب الضالة
جمع الكلاب الضالة من الشوارع في نيوديلهي

تستعد الهند لتنظيم قمة العشرين في العاصمة نيودلهي الأسبوع المقبل، حيث تسعى السلطات إلى إبعاد الكلاب الضالة عن الشوارع لإظهار المدينة في أفضل صورة.

وقامت السلطات بالفعل بإزالة العديد من الأحياء العشوائية الفقيرة في المدينة، ووضعت مجموعات من مجسمات لقرود اللانجور لإخافة القرود الأخرى وإبعادها عن الأماكن العامة.

 جمع الكلاب الضالة من شوارع نيودلهي

وبدأت السلطات في جمع الكلاب الضالة من شوارع نيودلهي، حيث يتم نقلها إلى ملاجئ.

ويقدر عدد الكلاب الضالة في منطقة العاصمة دلهي بأكثر من 60 ألف كلب، ويطعمها ويعطف عليها العديد من سكان المدينة.

وكانت مؤسسة بلدية دلهي قد أصدرت في أغسطس أمراً بجمع الكلاب الضالة، من المناطق القريبة من المواقع البارزة على خلفية قمة مجموعة العشرين، لكنها سحبت الأمر بعد يومين بسبب ردود الفعل الغاضبة.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الحيوان إن مؤسسة بلدية دلهي بدأت في الإمساك بالكلاب الضالة "بطريقة غير إنسانية" الأسبوع الماضي دون استخدام أساليب مثل الشباك بحسب ما تنص عليه التوجيهات.

وأضافوا أنه تم الإمساك بنحو ألف كلب حتى الآن من مناطق مثل المطار ومكان انعقاد قمة العشرين.

مواد متعلقة

عاشت في صعيد مصر 8 سنوات.. سويسرية تودع الحياة بين أحضان الأهالي

التأثير الكارثي للتخزين الرابع لسد النهضة على السودان

بدء تلقي نقابة المحامين أوراق الاشتراك في موقع محكمة النقض

وزير الري: تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ58 بئرًا جوفية بالوادي الجديد

نشاط مكثف لوزير الري فى "قمة المناخ الإفريقية" بنيروبى

وزير الري: خطة لسد فجوة الاستثمار في المياه سبتمبر الجاري

ظاهرة اختفاء الأشياء.. اعرف الأسباب

حفل تحديد نوع جنين ينتهي بشكل مأساوي.. فيديو
الجريدة الورقية