جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لإعداد كوادر مدربة للعمل بالمؤسسات الحكومية

أعلن مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بجامعة أسيوط، عن عقد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية، والدكتور برنس غطاس مدير مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى إعداد كوادر مدربة من خريجى كلية التجارة والكليات والمعاهد المناظرة للعمل بالهيئات العربية والمؤسسات الحكومية والأجنبية العاملة بمصر.

وأضاف الدكتور برنس غطاس مدير مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية، أن الدورات التدريبية تأتي استجابة لرسالة الوعي العلمي بخصوصية البرامج التجارية، والتى تشتمل على دورة تدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة تخصص إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية لخريجي الكلية والكليات والمعاهد المناظرة الحاصلين على درجة البكالوريوس باللغة العربية.

ويقدم المركز دورة تدريبية في مجال الدراسات التدريبية المتخصصة لطلاب برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بالكلية والمنقولين للفرقة الرابعة، ويقدم المركز برامج تدريبية متخصصة مؤهلة لسوق العمل للطلاب المنقولين إلى الفرقة الرابعة وخريجي الكلية والكليات المماثلة فى موضوعات، المحاسبة والمراجعة، إدارة الأعمال، المالية العامة والبنوك، الاوراق الماليه، الإدارة المحلية، التأمين حيث أنه للحجز والاستعلام سيكون من خلال الرقم 0882423814، أو الحضور لمقر المركز جامعة أسيوط كلية التجارة مبنى السكاشن الدور الرابع.