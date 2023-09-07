القبض على منتحل صفقة موظف حكومي بالجيزة

نجحت مباحث الأموال العامة في القبض على شخص بالجيزة انتحل صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية للنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتهام حاصل على دبلوم تجارة "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول في الجيزة، بالاستيلاء على أموال المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، حيث أنشأ إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبي الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري لدى البنوك "على خلاف الحقيقة"، مطالباً منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.

أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على "خطابات وعقود خالية البيانات تفيد إنهاء إجراءات شقق سكنية، مستندات خاصة لراغبي الحصول لشقق سكنية، شرائح المحمول المستخدمة في الاتصال بالضحايا، جهاز تابلت، و2 هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي"، وأمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامي المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.