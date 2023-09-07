عاشت في صعيد مصر 8 سنوات.. سويسرية تودع الحياة بين أحضان الأهالي

توفيت سائحة سويسرية تدعى يوحنا بيك، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد رحلة طويلة من العيش في قرية البعيرات بصعيد مصر.

بدأت قصة يوحنا مع صعيد مصر عام 2015، عندما جاءت إلى مدينة الأقصر للسياحة، لكنها قررت البقاء في القرية بعد أن وجدت فيها مكانًا تشعر فيه بالراحة والسعادة.

وتعلمت يوحنا لهجة أهل الصعيد، وأقامت علاقات اجتماعية قوية معهم، وشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.

تزوجت يوحنا من صعيدي، وأنجبت ابنًا يدعى دانيال، الذي اعتنق الإسلام وغيّر اسمه إلى ريان.

وحرصا يوحنا وريان، على القيام بمبادرات خيرية لصالح أهالي القرية، كما عملا على الترويج للمناطق الأثرية في مصر.

وبعد وفاتها، شيعها المئات من أهالي قرية البعيرات إلى مثواها الأخير، في مقابر دير الشايب غربي القرية.