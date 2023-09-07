قصور الثقافة تشارك في معرض الكتاب المقام بنادى القضاة في المنيا

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى في معرض الكتاب، والمقام بنادى القضاة بمحافظة المنيا، والذى تنظمه الهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب المصرية والمركز القومى للترجمة، والذي يستمر حتى يوم 16 سبتمبر الجارى 2023.

وافتتح المعرض المستشار هانى عبد الجابر نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادى القضاة بمحافظة المنيا، والدكتور محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بهيئة الكتاب الدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، المستشار كريم فواز مدير صندوق نادى القضاة، والمستشار محمد لبيب المتحدث الرسمي بإسم نادى القضاة، والمستشار يحيى محمود رئيس الإسئناف والمستشار خليفة مفتاح رئيس الإستئناف، وجيدة محمود مدير عام التوزيع بهيئة الكتاب ، ولفيف من اعضاء نادى القضاة والعاملين بوزارة العدل ، ويضم المعرض العديد من الكتب الثقافية والفكرية والأدبية والشعرية ، و مجلات ثقافية وابداعية من اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الهيئة العامة للكتاب ، والمركز القومى للترجمة.