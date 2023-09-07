الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ثقافة المنيا تواصل تقديم ورش إعداد ممثل

ورشة إعداد ممثل
ورشة إعداد ممثل

واصل قصر ثقافة المنيا بقسم المسرح، تحت إشراف الدكتورة رانيا عليوة رئيس فرع ثقافة المنيا، تقديم فعاليات ورشة إعداد ممثل ، يقدمها الفنان والمخرج المسرح  مجدي أبو زيد .

وتقام الورشة خلال يومي الأثنين والأربعاء من كل إسبوع  وفي تمام الساعة السابعة مسا،ا،  وذلك ضمن تنفيذ خطة أنشطة  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة  عمرو البسيونى ،  فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة  رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ، فى إطار مبادرة" ثقافتنا فى أجازتنا " والأنشطة الصيفية.

ونفذ قصر ثقافة المنيا ، ورشة إعداد ممثل، وتم  التدريب على كيفية توزيع الأدوار والوقوف على كل شخصية  فى النص المسرحي، بروفة مكتب كاملة قراءة كاملة للنص المسرحى ، والوقوف على كل شخصية فى النص للتعرف( على أبعادها وطريقة أدائها على المسرح) ، و بث روح الود والترابط والإحترام  والإلتزام ، و تعريف الفريق العناصر الأخرى المعينة فى هذا العرض ، وكيفية توفيرها وتوظيفها فى العرض المسرحي.

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