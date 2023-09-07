ثقافة المنيا تواصل تقديم ورش إعداد ممثل

واصل قصر ثقافة المنيا بقسم المسرح، تحت إشراف الدكتورة رانيا عليوة رئيس فرع ثقافة المنيا، تقديم فعاليات ورشة إعداد ممثل ، يقدمها الفنان والمخرج المسرح مجدي أبو زيد .

وتقام الورشة خلال يومي الأثنين والأربعاء من كل إسبوع وفي تمام الساعة السابعة مسا،ا، وذلك ضمن تنفيذ خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ، فى إطار مبادرة" ثقافتنا فى أجازتنا " والأنشطة الصيفية.

ونفذ قصر ثقافة المنيا ، ورشة إعداد ممثل، وتم التدريب على كيفية توزيع الأدوار والوقوف على كل شخصية فى النص المسرحي، بروفة مكتب كاملة قراءة كاملة للنص المسرحى ، والوقوف على كل شخصية فى النص للتعرف( على أبعادها وطريقة أدائها على المسرح) ، و بث روح الود والترابط والإحترام والإلتزام ، و تعريف الفريق العناصر الأخرى المعينة فى هذا العرض ، وكيفية توفيرها وتوظيفها فى العرض المسرحي.