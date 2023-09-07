تحصين 452 رأس ماشية لمقاومة الطفيليات بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مديرية الطب البيطري ، بضرورة تكثيف القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، وتوعية المربين بطرق الوقاية، وأهمية تحصين الماشية، وإجراء التحصينات الدورية، وذلك لتفادي أخطار الأمراض، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت قافلة علاجية مجانية بقرية دلجا إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، بمشاركة أطباء الإدارة البيطرية للمركز، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية لـ 452 رأس ماشية، لافتاً إلى أن الخدمات العلاجية المقدمة، شملت مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية وعلاج الأمراض الباطنة والجراحة والفحص التناسلى بإستخدام الأشعة، بالإضافة إلى عقد الندوات الارشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، وتم توعية المربين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم.