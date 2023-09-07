الجابون.. إطلاق سراح الرئيس المخلوع علي بونغو

أعلن القادة العسكريون الجدد في الجابون، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق سراح الرئيس الجابوني المخلوع علي بونغو أونديمبا، بعد أن خضع للإقامة الجبرية منذ الإطاحة به الأسبوع الماضي، ويمكنه الشروع في رحلة علاجية.



قال الكولونيل أولريش مانفومبي، المتحدث باسم اللجنة الانتقالية، للتلفزيون الحكومي في اليوم السابق، إن أونديمبا «حر في التحرك نظرا لحالته الصحية… يمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصاته الطبية».

لم تتضح على الفور الحالة الصحية للرئيس المخلوع. وكان قد أصيب بجلطة دماغية أواخر عام 2018 أبعدته عن مهامه لعدة أشهر.

وبث تلفزيون جابون 24 المحلي اجتماعا مساء الأربعاء بين أونديمبا وعبده باري، رئيس مكتب الأمم المتحدة في وسط إفريقيا.

قال باري عن لقائه بالرئيس المخلوع: «لقد وجدته بصحة جيدة».

تمت الإطاحة بالرئيس البالغ من العمر 64 عاما من السلطة في 30 أغسطس وسط عودة الانقلابات في أجزاء من إفريقيا وبعد فترة وجيزة من إعلان فوزه في انتخابات متنازع عليها كانت ستطيل فترة حكم عائلته المستمر منذ 55 عاما. خلف أونديمبا والده في عام 2009.

في هذه الأثناء، التقى القائد العسكري الجديد في الجابون، الجنرال بريس كلوتير أوليغوي نغويما، مع السلطات الإقليمية والمحلية هذا الأسبوع، ووعد ببنية تحتية أفضل وانتقال سلمي للمواطنين في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا.

في العاصمة ليبرفيل، التقى نغويما برئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانغ تواديرا، الذي تم تعيينه مبعوثا للمجموعة الاقتصادية الإقليمية لدول وسط إفريقيا (إيكواس)، وباري، رئيس مكتب الأمم المتحدة لوسط أفريقيا.

كتب الجنرال نغويما عن اجتماعه مع باري على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، إن: «مناقشاتنا ركزت على الوضع الحالي لأمتنا بالإضافة إلى الآفاق الواعدة للمرحلة الانتقالية».

ظلت المخاوف قائمة بشأن الانقلابات العسكرية وتأخر عودة الديمقراطيات في أجزاء من إفريقيا حيث وعد الجنود بعملية انتقالية طويلة.

كما وعد القائد العسكري الجديد في الجابون بإعادة السلطة إلى الشعب من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، لكنه لم يحدد موعدا للانتقال.

في اجتماع نغويما هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين في حكومة الجابون، تعهد بتقديم «تنمية حقيقية» للشعب الذي يُنظر إلى ثروة بلاده النفطية على نطاق واسع على أنها تتركز في أيدي قِلة من الناس. كان ما يقرب من 40% من الغابونيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما عاطلين عن العمل في عام 2020، وفقا للبنك الدولي.

وقال في كلمة بثها تلفزيون جابون 24 إننا «نريد أشياء بسيطة للشعب الجابوني»، ووعد بتوفير الرعاية الصحية الوطنية وتحسين التعليم والسياسة البيئية. «ولكن لتحقيق ذلك، يجب أولا أن تكون لديك إدارة فعالة».

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