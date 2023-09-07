تسليم 153 رأس أغنام لـ51 أسرة بالمنيا بمبادرة "فرصة"

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مبادرة وزارة التضامن الإجتماعى "فرصة"، للتمكين الإقتصادي لأسر تكافل و كرامة ، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وخاصة فى القرى النائية، مستهدفة قطاعات النساء والشباب، لتقديم الدعم، وتوفير فرص عمل وتحسين الإنتاجية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وفى ذات السياق، أعلن هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، توزيع 153 رأس أغنام على 51 أسرة مستفيدة بقرية إبوان ، فى حفل نظمته التضامن الإجتماعي بمطاي.

ةقامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ، ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتسليمها إلى مستحقيها.





جدير بالذكر أن مبادرة ( فرصة) يعمل تحت شعار " من الدعم النقدي إلى الإستقلالية المالية" من خلال تقديم أنشطة تدريبية وتوعوية وتعليمية ، تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة في مجال تربية الماشية ، والعناية البيطرية بها ، إلى جانب تعلم مهارات الإدارة والتسويق والتخطيط الإستراتيجي للمشاريع الصغيرة ، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، بالإضافة، إلى تقديم الخدمات غير المالية المتمثلة، فى زيادة الوعى وتنمية المهارات الإنتاجية ، وخاصة فى المجتمعات الريفية .