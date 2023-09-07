الكشف على 1684 مواطن في سمالوط بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية والعلاجية المجانية، والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 4 و 5 من سبتمبر الجاري بقرية الشراينة إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، حيث نفذت القافلة الطبية والعلاجية بالمجان، من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد)، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

ووقعت القافلة الطبية الكشف على 1684 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها، 205 حالة جراحة، 365 حالة أطفال، 289 باطنة، 85 نساء، 27 تنظيم الأسرة، 154 أسنان، 172 رمد، 276 جلدية، 111 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 167 تحليلا ً متنوعاً، و6 حالات أشعة سينية و 77 كشف مبكر للضغط والسكر، و 10 حالات خلع أسنان، وتحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 165 مترددا لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.