الزمالك يواجه السكه الحديد وديا اليوم و"أوسوريو" يعود غدًا

يلتقى فى الخامسة عصر اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع السكه الحديد وديا على ملعب السكه بمدينة نصر على هامش المعسكر الداخلي المقام حاليا بمصر الجديده استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفيدرالية المقرر يوم ١٦ سبتمبر الحالى بالعاصمه دار السلام.

ويقود الفريق مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد فى ظل غياب الكولومبى كارلوس أوسوريو الذي سافر إلى إسبانيا الإثنين الماضى لالقاء عدد من المحاضرات وسيعود غدا الجمعه.

الزمالك يفقد زيزو وفتوح

ويغيب عن الأبيض أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمد صبحى وحسام عبد المجيد للانضمام إلى المنتخب الوطني ومحمد طارق وحاتم سكر مع المنتخب الأولمبي.

وشهدت تدريبات الفريق التي أقيمت باستاد الكلية الحربية، مشاركة اللاعبين الشباب كريم عبد الحق و مصطفى شكري و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و محمد صلاح و علي ياسر، و شارك الخماسي في الفقرات المختلفة سواء الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية.

وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بمنح اللاعبين التعليمات الفنية وبتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم استعدادا للفترة المقبلة.