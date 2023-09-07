"تطبيق برنامج المجالس النيابية" ندوة بحقوق المنصورة

نظمت العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ندوة بعنوان “تطبيق برنامج المجالس النيابية”، تحت رعاية الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسام محمود حسن مدير العيادة القانونية، وتنظيم الدكتورة أماني علي الحديدي نائب مدير العيادة القانونية.

وحاضر في فعاليات البرنامج الدكتورة ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب؛ لشرح البرنامج وتعديل دستور 2014 وتعديل تمثيل المرأة في مجالس النيابة و زادت النسبه ل 25% في القائمة الوطنية و وضع القائمة الوطنية التي ضمت 13 حزب سياسي، بالإضافة إلى توثيق الشباب والحزب السياسي.



وشمل البرنامج المناقشة مع الطلاب فيما يخص متطلعاتهم وأفكارهم للمستقبل.

ومن جانبها عبرت الدكتورة أماني الحديدي نائب مدير العيادة القانونية بجامعة المنصورة، عن سعادتها بانطلاق برنامج المجالس النيابية الذي لاقى نجاحاً كبيراً. واختتمت حديثها قائلة: نحن فخورين بإطلاق البرنامج الذي سيساعد خريجي البرنامج والذين تم تدريبهم على فهم شروط المجالس النيابية، والالتزام بها بشكل صحيح والبدء فيها باكراً.

واختتم الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، البرنامج بتكريم النائبة ولاء عبدالفتاح في نهاية البرنامج تكريماً لجهودها.