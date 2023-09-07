الدولار.. جسر العبور للمواقع الأثرية ليلاً

ليل القاهرة ومصر بشكل عام ساحر وجميل وطقس رائع ومعتدل يمكن أن يكون مصدرًا كبيرًا لفرص عمل واعدة وزيادة الحصيلة الدولارية.

كيف يكون ذلك؟

فى مصر إطلالة رائعة للأهرامات.. كثيرون ينشدون لحظة الغروب وكذلك فى القلعة ومتحف الحضارة وغيرها من الأماكن الأثرية والتاريخية فى مصر التى تتوقف فيها الحياة بعد الساعة الخامسة عصرًا وتتحول لأماكن مظلمة.

يمكن حل هذه الأشكالية بالفتح الليلى لتلك المواقع الأثرية العظيمة.

فكيف نحرم سائح من التمتع بمشهد الغروب فى منطقة الأهرامات الأثرية والدولة نفسها أنفقت مئات الملايين من أجل تطويرها؟

بل أدخلت شركة خاصة لتطوير الخدمات السياحية بالمنطقة ووفرت المطاعم والحمامات والاتوبيسات الكهربائية التى تيسر سبل الترفيه للسائح والزائر ليلًا فرصة لزيادة انفاق السائح بالدولار وفرص عمل إضافية بعيدًا عن لهيب حرارة الصيف النهارية وزحام الشوارع.. وهذا النهج بدأ يطبق فى دول مجاورة مثل السعودية والإمارات وغيرها......هذا الطرح كيف يراه المختصون؟ وما هى مميزاته وسلبياته؟ وهل تسمع وزارة السياحة والآثار لهذا المقترح لعله يلقى قبولا؟

معتز صدقى نائب رئيس لجنة السياحة فى الغرفة التجارية المصرية الأمريكية: «يقول نحن لن نخترع العجلة.. الفتح الليلى للأماكن الأثرية أمر بدأ تطبيقه فى دول الجوار بالمنطقة مثل السعودية وهو مقترح سيكون إيجابياً جدا حال تطبيقه فى مصر بدلا من رحلة تعذيب السائح فى الصحيان مبكرًا فى حر الصيف وزحمة الطرق أضاف أن الاقتراح يمثل وسيلة مهمة لزيادة انفاق السائح بالدولار وفرصة أيضاً لتوفير فرص عمل إضافية وفرصة لاكتشاف ليل مصر والقاهرة غير الطبيعى ليلًا وفكرة خارج الصندوق لها تأثير مهم فى زيادة الليالى السياحية بل أكثر توفيرا للوقت والجهد والنفقات ويزيد من حالة الانتعاش الاقتصادى للسياحة ويقلل الزحام والطوابير النهارية أمام شباك تذاكر المناطق الأثرية بل وهى فرصة لزيادة الإبهار فى رحلة السائح من عزومات العشاء والانوار الملونة والمزيكا وغيرها فى ليل مصر الساحر خصوصًا أن لدينا اماكن أثرية جاهزة لاستقبال الفتح الليلى لما تمتلكه من خدمات تستوعب المقترح أهمها إطلالة الأهرامات والقلعة ومتحف الحضارة وسور مجرى العيون ومعابد الاقصر وأسوان وغيرها ويتولى القطاع الخاص العمل على هذه الخطوة بدعم من جهات القرار مثل وزارة السياحة والداخلية.

وأن بتحمل تكلفة رسومها بزيادتها لأنها فرصة للجميع أن يربح.

فرج الجعيدى مرشد سياحى بالأقصر يقول فكرة عظيمة ورائعة فى بعض الأماكن خاصة أننا نواجه 3 أو 4 أشهر فى الصيف التعامل نهاريًا فيهم شبه مستحيل وتطبيق هذا المقترح يمنحنا كمرشدين وشركات جلب سياحى فرصة أكبر وحرية للتنوع ، خصوصًا أن مصر والقاهرة بها أماكن أثرية مجهزة للفتح الليلى وهذا يعنى دخلًا أكبر وفرص عمل وتسويق ليل مصر الساحر كعنصر جذب جديد ومختلف.

الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة متحف الحضارة يؤكد أن لكل طرح إيجابيات وسلبيات والفتح الليلى للمناطق الأثرىة يخضع لضوابط مثلا هو تكلفة زيادة فى الكهرباء والموظفين والإمكانيات أن آتى بتكلفته وحقق مكسب هنا لابد من تطبيقه لكن ليس فى كل الأماكن أو كل الأيام وقمت أنا شخصيًا بتجربته فى متحف النوبة ولم يحقق عائدًا لكن فى متحف الحضارة كأهم مزار أثرى سياحى قد يكون إضافة للمكان وتحقيق عائد مالى قوى لكن له أيام محددة حتى لا يضر بالاماكن الأخرى بينما فى مناطق مثل شرم والغردقة فهو ضرورة، لذلك تمت إقامة متحف فى كل من المدينتين.

أما القاهرة وباقى المحافظات فبها مواقع أثرية تصلح للفتح الليلى على رأسها الأهرامات مثلا بإضاءة البانوراما ونسيم الصيف، وكذلك فى المنطقة المفتوحة بمتحف الحضارة والقلعة كمثال حى لحفلات مهرجان القلعة ولكن فى أيام محددة ومواسم تكون أفضل.