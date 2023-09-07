عاجل
وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان معرضًا للحرف التراثية
الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء البريطاني يعلن انضمام المملكة المتحدة لبرنامج "هورايزن أوروبا"

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة ستنضم مجددا إلى برنامج الأبحاث العلمية الرائد للاتحاد الأوروبي "هورايزن أوروبا" (أفق أوروبا).

 

txt

سوناك يُعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بالخطأ

txt

بريطانيا: روسيا تسعى إلى تجنيد المهاجرين للعمليات في أوكرانيا لتجنب التعبئة قبل الانتخابات


وقال سوناك إنه اعتبارا من اليوم الخميس، يمكن للعلماء البريطانيين التقدم مرة أخرى للحصول على منح من البرنامج الذي تبلغ قيمته 85 مليار جنيه إسترليني، وهي خطوة ستحظى بترحيب واسع من المجتمع العلمي في المملكة المتحدة الذي كان ذات يوم أحد المستفيدين الرئيسيين من الصندوق، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف سوناك: "لقد عملنا مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن هذه هي الصفقة المناسبة للمملكة المتحدة، وتفتح فرصا بحثية لا مثيل لها، وكذلك الصفقة المناسبة لدافعي الضرائب البريطانيين".

وتم إبرام الصفقة بعد مكالمة هاتفية بين سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الليلة الماضية.

ووفقا لبيان داونينج ستريت، ستنضم المملكة المتحدة مجددا أيضا إلى برنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، والذي كان حاسما في مراقبة الأحداث المناخية هذا الصيف، بما في ذلك حرائق الغابات في جميع أنحاء أوروبا .

وقالت المفوضية الأوروبية إن المملكة المتحدة ستساهم بحوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني في المتوسط سنويا في هورايزون وكوبرنيكوس، ومن المقرر أن تبدأ مساهمات المملكة المتحدة اعتبارا من يناير 2024. وقال داونينج ستريت إن هذا "سيوفر أيضا مساحة للتنفس لتعزيز مشاركة الباحثين البريطانيين في دعوات مفتوحة للحصول على المنح قبل أن نبدأ في دفع تكاليف البرنامج".

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

سفير بريطانيا بمصر يعلق على رفض محمد صلاح الإنتقال إلي الدوري السعودي

200 ألف قطعة أثرية مصرية مسروقة في بريطانيا (فيديو)

انتقادات في بريطانيا لوزير الدفاع الجديد بسبب عدم خبرته

الأركان الأوكرانية: اكتمال تدريب 20 ألف جندي في بريطانيا
الجريدة الورقية