عاجل
وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان معرضًا للحرف التراثية
الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الأسمدة اليوم بـ مصر في الأسواق الزراعية

اسمدة
اسمدة

أسعار الأسمدة.. شهدت أسعار الأسمدة خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية الزراعية حالة من الاستقرار، العميق على مدار نحو أكثر من 38 أسبوعًا في الأسواق الزراعية.

 

وخلال تعاملات ديسمبر 2022، صعد طن الفوسفات الناعم 12.5%، والفوسفات الخشن 12.5% بمقدار يتراوح من 225 إلى 275 جنيهًا بالطن، خلال تعاملات الجمعة 9 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار سماد اليوريا والنترات بمقدار 1000 جنيه للطن، خلال تعاملات الخميس 22 ديسمبر.

 

وفي هذا السياق تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشرها لجميع المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية، لا سيما الأسمدة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

txt

مدرب الأهلي يحسم مصير صفقة المهاجم محمد كوناتي

txt

وزارة الداخلية تنفذ حمالات موسعة على مستوى الجمهورية

أسعار الأسمدة اليوم في مصر

الاسمدة

واصلت أسعار "سماد اليوريا"، استقرارها في الأسواق، ليسجل الطن 9,200 جنيه.

 

سماد النترات

على مدار نحو أكثر من 36 أسبوعًا، سجل سعر طن سماد النترات، ثباتًا عند 9,000 جنيه.

 

سعر الأسمدة الفوسفاتية

الفوسفات الناعم 12.5%

وبدون أي تغيير بالمستوي السعري، استقر سعر الفوسفات الناعم 12.5%، عند 2,500 جنيه للطن.

 

الفوسفات الخشن 12.5%

ظلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5%، عند مستوى 3,500 جنيه للطن.

مواد متعلقة

رئيس منصة watch it تطالب بتشجيع شركات الإنتاج الصغيرة ومحاربة القرصنة

محافظ القاهرة: المؤتمر كان مثمرًا والحكومة تبنت عددًا من الاستراتيجيات والسياسات بهدف تحقيق التنمية المحلية

وزارة الداخلية تنفذ حمالات موسعة على مستوى الجمهورية

فرق أندية سيتي كلوب تستعد للمشاركة في البطولات المحلية فى كل اللعبات
الجريدة الورقية