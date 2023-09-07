أسعار الأسمدة اليوم بـ مصر في الأسواق الزراعية

أسعار الأسمدة.. شهدت أسعار الأسمدة خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية الزراعية حالة من الاستقرار، العميق على مدار نحو أكثر من 38 أسبوعًا في الأسواق الزراعية.

وخلال تعاملات ديسمبر 2022، صعد طن الفوسفات الناعم 12.5%، والفوسفات الخشن 12.5% بمقدار يتراوح من 225 إلى 275 جنيهًا بالطن، خلال تعاملات الجمعة 9 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار سماد اليوريا والنترات بمقدار 1000 جنيه للطن، خلال تعاملات الخميس 22 ديسمبر.

وفي هذا السياق تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشرها لجميع المستجدات التي تطرأ على الساحة التسعيرية، لا سيما الأسمدة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الأسمدة اليوم في مصر

الاسمدة

واصلت أسعار "سماد اليوريا"، استقرارها في الأسواق، ليسجل الطن 9,200 جنيه.

سماد النترات

على مدار نحو أكثر من 36 أسبوعًا، سجل سعر طن سماد النترات، ثباتًا عند 9,000 جنيه.

سعر الأسمدة الفوسفاتية

الفوسفات الناعم 12.5%

وبدون أي تغيير بالمستوي السعري، استقر سعر الفوسفات الناعم 12.5%، عند 2,500 جنيه للطن.

الفوسفات الخشن 12.5%

ظلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5%، عند مستوى 3,500 جنيه للطن.