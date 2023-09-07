دوري القسم الثاني.. جدول مواعيد المباريات

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اليوم الخمس عن مواعيد مباريات المجموعة الأولى بـ دوري القسم الثاني للموسم الجديد، والذي ينطلق خلال شهر سبتمبر الجاري.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ملاعب المواجهات المنتظرة في دوري القسم الثاني حيث أبلغ أندية القسم الثاني بنظام المسابقة، بعد أن تم تقسيم الفرق المشاركة لثلاث مجموعات، بواقع 56 فريقًا.

وكانت قرعة النسخة الأولى من دوري القسم الثاني قد أقيمت في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بحضور مندوبي الأندية المشاركة في المسابقة هذا الموسم.

وأوضح اتحاد الكرة أن مواجهات المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني "المرحلة الأولى" ستنطلق 24 سبتمبر الجاري، على أن تقام المباريات بين الساعة الرابعة والساعة السادسة مساءً.

ويشارك في دوري القسم الثاني 20 فريقا وهم: السكة الحديد، وادي دجلة، القناة، بتروجت، لافيينا، بترول أسيوط، النصر للتعدين، مصر المقاصة، طنطا، جمهورية شبين، أبوقير للأسمدة، دكرنس، مكادي، راية كفرالدوار، النجوم، بروكسي، المصرية للاتصالات، حرس الحدود، غزل المحلة، أسوان .

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