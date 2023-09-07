Ookla العالمية تكشف سر فوز اتصالات بلقب أسرع شبكة في مصر

أعرب ستيفن باي- الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Ookla، عن سعادته بتصنيف شركة اتصالات كأسرع شبكة في مصر.

قال باي إن شركة اتصالات حصلت على لقب أسرع شبكة محمول في مصر بفضل استثمارات كبيرة للشبكة بالإضافة إلى مجهود فريق العمل.

أكد باي أن الجائزة مميزة في عالم الاتصالات وتحتاج وتتطلب مجهودات كبيرة.

تابع: "نحن في أوكلا فخورون كوننا مستقلين وشفافين في وضع البيانات والمفاهيم الخاصة بسرعات الإنترنت

وكل القياسات الخاصة بنا يتم نشرها والغرض ليس فقط التكريم ولكن لتحسين خدمات المحمول وتحسين الشبكة والتركيز ليس فقط على السرعات وإنما جودة الخدمات المقدمة".

أشار باي إلى أن أوكلا تقيس جودة الخدمة وجودة تجربة العملاء وتساعد العملاء على تحسين الخدمات وتزويدهم بالبيانات".

أوضح أن أكثر من 500 مليون مواطن يستخدمون تطبيق Speed Test لقياس سرعات الإنترنت، بالإضافة إلى

45 مليار فحص يتم للشبكات للحصول على نتائج بخصوص أفضل شركة في الشبكة.

أضاف: “نؤمن بتحسين الخدمات وواحدة من أهم أهدافنا تزويد العملاء بمعلومات عن أفضل شركة محمول أو لا محمول”.

تابع: “واحدة من أهم المبادرات التي التي اتخذتها مصر هي مبادرة حياة كريمة التي أولت اهتمام خاص بتحسين البنية التحتية وخدمات الإنترنت والاتصالات”.