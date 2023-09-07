فرق أندية سيتي كلوب تستعد للمشاركة في البطولات المحلية فى كل اللعبات

بعد اشهارها رسميا:

مع اقتراب بدء الموسم الرياضي الجديد كثفت الفرق الرياضية بمجموعة أندية سيتي كلوب نشاطاتها في جميع اللعبات استعدادا للمشاركة الرسمية في البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.

وفي سبيل ذلك أعد الجهاز الفني للجمباز مهرجانا تنشيطيا للاعبي فرعي شبين الكوم وبنها بفرع النادي ببنها، فيما عقد الجهاز الفني للكاراتيه بقيادة الدكتور مهند مجدي اختبارات الأحزمة للاعبيه في فروع شبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا والشروق والعبور، إضافة إلى المشاركة في بطولة منطقة كفر الشيخ ، كما أقيمت مباراة ودية تحت ١٣ سنة لأبنائنا في كرة اليد بين فريق سيتي شبين والوطني بمنوف ، في الوقت الذي عقدت فيه اختبارات بسيتي بني سويف لاختيار لاعبين جدد في كرة اليد.

وفي السياق نفسه أقيمت أمس الأربعاء، عدة لقاءات ودية في كرة القدم بين فرق فرعي شبين الكوم وبنها للمراحل السنية من مواليد 2008 حتى 2013.

كما أعد النشاط الرياضي بالمجموعة عددا من البطولات الداخلية لتشجيع الأعضاء على ممارسة الرياضة، حيث أقيمت بطولة لبادل التنس في فرعي العبور وطنطا، وبطولة تنس أرضي في كفر الشيخ وبطولة في خماسي كرة القدم بطنطا.