وزارة الداخلية تنفذ حمالات موسعة على مستوى الجمهورية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير(230) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط (عامل بمسجد- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) محكوم عليه بالحبس 62 سنة وكفالات مالية فى 106 حُكم جزئى ، مستأنف بتهم (تبديد).

كما تم ضبط مدير مكتب للإستثمار العقارى، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة محكوم عليه بالحبس 69 سنة وكفالات مالية فى 129 حُكم (مستأنف ، جزئى) بتهم (شيكات ، تبديد)و ضبط (صيدلانية - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) محكوم عليها بالحبس 132 سنة وكفالات مالية فى 61 حُكم بتهم وتبديد ، شيك وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

كما قامت حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائربمديريات أمن " أسيوط - دمياط - سوهاج") وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات

الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر

غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - دمياط - سوهاج) بتوجيه حملات أمنية بعدد

من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية و11 بندقية خرطوش و 16 فرد محلى و عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 34متهم لــ 16 منهم معلومات جنائية.



كما تم ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت

1,190 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – أقراص مخدرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات

جنائية) تنفيذ عدد (434) حكم قضائى متنوع وفي مديرية أمن دمياط و ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بإجمالى (كمية من مخدرالحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدرالهيدرو وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) وبحوزة (5 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية).

وفي مديرية أمن سوهاج ضبط عدد (32) قطعة سلاح نارى ضُبط خلالها (5 بنادق آلية -5 بنادق خرطوش – 22 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27متهم لـعدد 8

منهم معلومات جنائية) وضبط عدد (4) قضايا "مخدرات"و ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,950 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين لعدد 5 منهم

معلومات جنائية)و تنفيذ عدد (269) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.