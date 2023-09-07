الاتفاق السعودي يبرم صفقة جديدة من إيفرتون

أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع ديماراي جراي لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه للموسم الجديد.

ورفع الحساب الرسمي لنادي الاتفاق السعوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لتقديم ديماراي جراي، قال فيه: "ضوء لمع وسط المدينة، رسم نداءً لمنادينا، بريق أتى من إنجلترا، أنار مدينة الدمام"، ويلعب جراي في مركز الجناح الأيسر، ولديه 5 مباريات دولية مع منتخب بلده وهدفين، بعدما مثل إنجلترا مع منتخبات الشباب.

ويعتبر جراي هو الصفقة الخامسة لنادي الاتفاق السعودي بعد التعاقد مع جوردان هندرسون وموسى ديمبلي، بالإضافة للثنائي جورجينيو فينالدوم وجاك هيندري.

وكان فابريزيو رومانو قد أكد في وقت سابق أن إيفرتون وافق على بيع ديماراي جراي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني إلى الاتفاق السعودي ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

صاحب الـ27 عامًا، يلعب مع إيفرتون منذ يوليو 2021 بعدما انضم إلى التوفيز قادمًا من باير ليفركوزن مقابل 2 مليون يورو.

وحصل الاتفاق السعودي على توقيع اللاعب المميز الذي قدم مستويات رائعة رفقة منتخب بلاده مؤخرًا خلال بطولة الكأس الذهبية “الكونكاكاف”، حيث شارك في 5 مباريات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

وبشكل إجمالي، خاض ديماراي جراي 200 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر سيتي وإيفرتون، ونجح في تسجيل 19 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

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