بشارة يستقبل الفِرق الاجنبية المُشاركة في مهرجان الفنون الشعبية

في الاسماعيليه:

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الخميس، رؤساء وأعضاء الفِرق الأجنبية والعربية (سيريلانكا، المكسيك، رومانيا، إندونيسيا، الهند، فلسطين) المُشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثالثة والعشرين، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

وأكد "بشارة" أن الهدف الأساسي من إقامة وتنظيم المهرجان هو التأكيد على أن مصر ستظل دائمًا وأبدًا واحة الأمن والأمان وحاضنة للفنون والثقافات المختلفة وقلب الأمة العربية النابض، مشيرًا إلى أن الفنون الشعبية هي التراث الحقيقي للشعوب لما تمثله من عاداتهم وتقاليدهم.

وأشار بشارة إلى أن رسالتنا للعالم أجمع التي نحملها لضيوفنا المشاركين في دورة هذا المهرجان باعتبارهم سفراء لبلادهم، أن مصر آمنة مستقرة كما أنها ترحب بجميع ضيوفها من مختلف دول العالم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الدعوة لرؤساء الفِرق الأجنبية للمشاركة في الدورة القادمة للمهرجان.

وقد أعرب رؤساء وأعضاء الفرق الأجنبية والعربية عن بالغ سعادتهم بالمشاركة في فعاليات هذه الدورة المتميزة، مشيدين بحسن وحفاوة الاستقبال من جانب شعب الإسماعيلية المضياف ومعربين عن إعجابهم بتلك المحافظة الساحرة ومبانيها ذات الطابع الفرنسي المميز.

وأكد رئيس فريق المكسيك عن سعادته بالجولة البحرية ضمن البرنامج السياحي المُعد على هامش المهرجان.

كما دعا رئيس الفرقة الرومانية محافظ الإسماعيلية لحضور المهرجان الذي تنظمه رومانيا.

وأعربت رئيسة الفريق السيريلانكي عن سعادته للمشاركة هذا العام في المهرجان، وإقبال المواطنين على العروض الفنية المقدمة بالمسارح المفتوحة.

فيما أكدت رئيسة فرقة الهند أن هذه هي المرة السادسة لمشاركة الفرقة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، كما وجهت الدعوة للفرق المصرية للمشاركة في المهرجانات المماثلة المقامة بالهند.

أيضًا نوَّهت رئيسة فرقة إندونيسيا على مشاركة الفريق للعام الثاني في هذا المهرجان.

وأشارت رئيسة فرقة فلسطين إلى سعادتها البالغة بالمشاركة للمرة الثانية في المهرجان، مؤكدة على أن مصر حاضنة للشعب الفلسطيني وبلدهم الثاني وأضافت أنها سعيدة بتفاعل الجمهور مع العروض الخاصة بفرقة فلسطين الشقيقة.

وخلال مراسم الاستقبال، قام بشارة بتكريم رؤساء الوفود وتبادل الدروع والهدايا التذكارية معهم وقد أعرب المحافظ عن سعادته باستعادة المهرجان لرونقه وبريقه، مشيدًا بفعاليات حفل الافتتاح الرسمي المتميز الذي أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية بتشريف وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأن المحافظة تسعى جاهدة لاستمرارية إقامة المهرجان سنويًا في موعده المحدد من كل عام والعمل على توفير كافة التسهيلات والتيسيرات من أجل الظهور بالمظهر اللائق لشعب الإسماعيلية العظيم المحب للفن.

وحرص محافظ الإسماعيلية على التقاط الصور التذكارية مع الفِرق الأجنبية والعربية.