الأمن يضبط متهمين بالإتجار في المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام – سلاح نارى مسدس) وهذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

كما تم ضبط (عامل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر

الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار)و ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام).

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250

كيلو جرام – سلاح أبيض)، كما تم ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

