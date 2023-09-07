الخميس 07 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يضبط متهمين بالإتجار في المواد المخدرة

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

 

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام – سلاح نارى مسدس) وهذا  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

كما تم ضبط (عامل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته (كمية من مخدر
الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار)و ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرام).
وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250
كيلو جرام – سلاح أبيض)، كما تم ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض).
 بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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