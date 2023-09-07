اتصالات من &e تفوز بجائزة أسرع شبكة في مصر

فازت شركة اتصالات من &e بجائزة أحسن شبكة في مصر بناء على تصنيف Ookla العالمية.

قال المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات من &e في مصر، إن الشركة تبذل مجهود كبير للوصول لأهدافها.

أضاف المهندس عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e في مصر، أن تصنيف أوكلا كشركة عالمية فخر كبير لاتصالات، موضحا أن الشبكة تعرضت لبعض المشكلات مع انقطاع الكهرباء ولكنها استطاعت أن تتعامل مع الأزمة بنجاح بفضل الفريق المتميز.

أشار إلى أن اتصالات تابعت مع العملاء جودة الشبكة عبر نشر Speed Test، موضحاً أنه مع تقدم الشركة وتحولها من شركة اتصالات إلى مشغل متكامل إلا أن خدمات الصوت والمكالمات ما زالت الأساس في اهتمامات الشركة.