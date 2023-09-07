بدء تلقي نقابة المحامين أوراق الاشتراك في موقع محكمة النقض

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن بدء تلقى اشتراكات المحامين في موقع محكمة النقض، بالقيمة الجديدة المخفضة والمدعومة، وذلك من خلال حصول المحامي على استمارة يقوم بملئ البيانات الخاصة به ويسلمها للموظف المختص بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

ويتم سداد قيمة الاشتراك في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسيتم توفير رقم واتساب رسمي لإرسال اسم المستخدم، والرقم السري الخاص بالمحامي، للدخول على موقع محكمة النقض، والذي يبدأ في العمل مع بداية تفعيل عمل المنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين نقابة المحامين، ومحكمة النقض، الذي وقعه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، والذي يتيح للنقابة والمحامين تخفيض قيمة الاشتراك السنوي في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، عن قيمة الاشتراك المتفق عليه مع كل الجهات الأخرى، مع وعد من محكمة النقض بمزيد من التخفيضات، في إطار سعي المحكمة إلى تدبير موارد بديلة لتغطية التكاليف الباهظة للموقع وسعة مساحات التخزين به، وإدارته وتحديثه يوميًا.

يذكر أن نقيب المحامين، أعلن عن تقديم دعم للمحامين الراغبين في الاشتراك في موقع محكمة النقض، ليصبح الاشتراك بعد التخفيض، والدعم، 900 جنيه فقط للمحامي سنويًا، بدلًا من 1250 جنيها، على أن تتحمل النقابة الفارق دعمًا للسادة المحامين.

وذلك في إطار حرص نقابة المحامين، على تيسير سبل البحث والمعرفة القانونية، وتيسير الخدمات الإلكترونية الخاصة بمحكمة النقض، وكذا الموقع الإلكتروني للمحكمة بعد تطويره، بما يحتويه من مجموعات الأحكام، والمبادئ والفتاوى والآراء، والأبحاث القانونية، منذ تاريخ إنشاء المحكمة وحتى الآن، سواء المنشور منها وغير المنشور، فضلًا عن التحديث اليومي للتشريعات والأحكام الصادرة عن المحكمة بكل دوائرها.