تراجع سعر شيكارة الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية

أسعار الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى التاجر تراجعًا، وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ارتفاعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 8,300 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق ولدى التاجر، إذ إن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين حريصون على معرفة كل ما يخص أسعار الدقيق، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدقيق والردة اليوم الخميس في الاسواق

الدقيق

الدقيق بروتين 27

تراجع سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,200 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما تراجع سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,000 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ارتفاعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 8,300 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.