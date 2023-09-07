محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه كالآتي :

- لوحة توزيع كهرباء كوبري سليم بمدينة صان الحجر بتكلفة 15 مليون جنيه.

- لوحة توزيع كهرباء الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 105 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد بتكلفة 100 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط البساتين الجديدة بمركز بلبيس بتكلفة 45 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط السدس بمركز الابراهيمية بتكلفة 40 مليون جنيه.

- موزع كهرباء جهد متوسط منشأه صهبرة بمركز ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه.

-موزع كهرباء جهد متوسط سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفة 45 مليون جنيه وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإنقاذ النهرى مرحلة أولي بتكلفة 4 مليون و 800 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة قرملة رقم 1 (7 فصول) بتكلفة 5 مليون جنيه، ومدرسة غيتة (12 فصل) بتكلفة 7 مليون جنيه، ومدرسة الشهيد محمد احمد مهدي (12 فصل ) بتكلفة 8 مليون جنيه، ومدرسة الشيخ عيسي (7 فصول) بتكلفة 4 مليون جنيه، ومدرسة بلبيس بتكلفة 9 مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من موزع البساتين الجديدة بتكلفة 45 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي.

وكذلك الإنتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء" بمركز فاقوس بتكلفة 721 مليون و600 ألف جنيه، وجاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات مختلفة ، بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر إفتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركز شباب منية المكرم بتكلفة 2 مليون و 300 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء:

· مدرسة فاقوس الرسمية للغات المتميزة (28) فصل بتكلفة 12 مليون جنيه.

· مدرسة الحلوفي (14 فصل) بتكلفة 4 مليون جنيه.

· مدرسة السماعنة (10 فصول ) بتكلفة 4 مليون جنيه.

· مدرسة علي زريق (11 فصل) بتكلفة 6 مليون و500 ألف جنيه.

· مدرسة السنيطة (14 فصل) بتكلفة 5 مليون جنيه.

· مدرسة عزبة الطرابية (11 فصل) بتكلفة 6 مليون جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تم الإنتهاء من مشروع محطة معالجة الصوالح طاقه 22 الف م3/ يوم لخدمة قرى "الجعافرة- الخطارة الصغرى - الهيصمية - سوادة - الصوالح - الاخميين - النمروط - منزل نعيم بفاقوس"، ومحطه معالجة قنتير مركز فاقوس بطاقة 10 ألاف م3/ يوم بتكلفة إجمالية بلغت 576 مليون و800 ألف جنيه.

وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من لوحه توزيع الصالحية القديمة بتكلفة 105 مليون جنيه.