القبض على سيدة بتهمة الاحتيال والنصب على صاحب شركة

تمكنت قوات الأمن من ضبط سيدة بالجيزة لقيامها بالنصب والإحتيال على صاحب شركة والإستيلاء منه على أمواله من خلال الزعم بقدرتها على تخصيص قطعة أرض له وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.

وورد بلاغ تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة من (صاحب شركة) بتضرره من

(سيدة) لقيامها بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة

أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" .

زبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة "بدون عمل" - لها معلومات

جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب

والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية

المختلفة وتمكنت من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها

على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على

خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.