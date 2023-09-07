الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق الموسم 65 للسيمفوني بالأوبرا.. السبت

الموسم الفنى الجديد
الموسم الفنى الجديد لاوركسترا القاهرة السيمفوني

ينطلق الموسم الفنى الجديد لاوركسترا القاهرة السيمفوني، والذى يحمل الرقم 65 بحفل يقام تحت عنوان سيمفونيات عظيمة ويقوده المايسترو احمد الصعيدى ويشارك خلاله عازف الفيولينة حسن معتز، وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 9 سبتمبر علي المسرح الكبير.

 

يتضمن البرنامج مختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها افتتاحية كليوباترا لـ سيماروزا ، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ ديفورجاك  والسيمفونية السابعة لـ بيتهوڤن.

 

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم ،كما يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين  هذا الى جانب جولات فنية ناجحة في ارجاء العالم.

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