البلوجر أحمد أبو بكر يكشف تفاصيل رحلاته حول العالم.. ويوجه نصائح للمتابعين

تصدر البلوجر أحمد أبو بكر، مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحلاته حول العالم ونشر تجربته للمتابعين، الأمر الذي أثار إعجاب العديد منهم، متسائلين عن تجربته في السفر والترحال.

وأكد أبو بكر، أنه مهتم بالسفر ونشر الثقافة بين الشعوب، بالإضافة إلى شغفه بالحياة الفطرية والزراعة، حيث يقوم برحلات استكشافية حول العالم، ويزور أماكن مختلفة ويتعلم عن الثقافات والتقاليد المحلية، كما يسعى لنشر الوعي حول المحافظة على الطبيعة والحفاظ على البيئة.

يعمل أحمد أبو بكر، كذلك على نشر الثقافة والتقارب بين الشعوب، ومكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز، حيق قام بنشر حكاياته وتجاربه المتعلقة بالسفر والحياة الفطرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الخاصة به.

كما يعمل البلوجر أحمد أبو بكر، على توثيق رحلاته وتصويرها، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإلهام الآخرين للقيام برحلات مماثلة، مطالبا المتابعين بضرورة السفر والترحال لاستكشاف العالم الخارجي ومعرفة المزيد من العادات والتقاليد والثقافات المختلفة.

يشار إلى أن أحمد أبو بكر، يحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه الكثير من المهتمين بالسفر والثقافة، ويعتبر مثالا للشباب الذين يسعون لاكتشاف العالم وتعلم ثقافات جديدة، والعمل على الحفاظ على البيئة ومكافحة العنصرية.