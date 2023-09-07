عقد إعلاني لترضية زيزو في الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، حصل على وعد من أحد رجال الأعمال المحبين للنادى، بالقيام بحملة إعلانية في الفترة المقبلة بمقابل مادي مناسب.

وأضاف شبانة، في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، أن تلك الحملة ستكون بمثابة ترضية لزيزو لغلق الباب أمام رحيله عن الزمالك، واستمراره مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

تفاصيل تمديد عقد علي معلول مع الأهلي:

في سياق آخر كشف شبانة عن اتفاق إدارة الكرة بالنادي الأهلي على زيادة المقابل المادي في عقد المحترف التونسي على معلول، الظهير الأيسر، مع تمديد عقده مع الفريق لموسم آخر، حيث ينتهى عقده الأخير بنهاية الموسم الجديد، استمر موسمًا ثانيًا وحتى عام ٢٠٢٥.

وقال شبانة، خلال برنامجه "من الآخر"، والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن إدارة الأهلى قررت رفع قيمة عقد المحترف التونسي إلى مليون و500 ألف دولار، بدلًا من مليون و300 ألف دولار، ليبدأ الراتب الجديد من الموسم الذى سينطلق بعد أيام.