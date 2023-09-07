الأجهزة الأمنية توصل مكافحة جرائم السرقات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل رخام)وبحوزته (هاتفين محمول "مجهولين المصدر") حال قيامه بعرضهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.



وبمواجهته أقر بقيامه بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال قيامه بعرض سماعات أذن للبيع بثمن بخس لا يتناسب

وقيمتهم الحقيقية ، بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدينوبحوزته (عدد 4

سماعة أذن) وبمواجهته إعترف بسرقة السماعات المضبوطة من داخل فرع إحدى شركات بيع الأجهزة

الإلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأنه وراء إرتكاب عدد 2 واقعة

سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشاده إعادة المسروقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة (مجموعة من الأسلاك الكهربائية- عدد 2 ترانس صغير خاصين بعدد 2 جهاز رادار مُثبتين أعلى طريق الأوتوستراد بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات ببيعها لعميلتهما سيئة

النية (مالكة مخزن خردة- مقيمة بذات الدائرة) تم ضبطها والمسروقات.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.