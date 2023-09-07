الشباب والرياضة تطلق مشروع مبادرة قيم وحياة بالبحر الأحمر



في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الثقافة والتراث المصري العريق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، اطلق اليوم مشروع قيم وحياة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة مبادرتين حول الحضارة المصرية والبيئة و علاقتهم بالقيم المجتمعية بالصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية .

يأتى ذلك فى إطار رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةو اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات حسن خلف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحرالأحمر وتحت إشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب

حيث تهدف المبادرة إلى توعية الشباب والمجتمع بأهمية الحفاظ على الحضارة المصرية والتراث الثقافي. وتم تسليط الضوء على مكانة مصر كواحدة من أعرق الحضارات في العالم وتبرز أهمية الحفاظ على المعالم والأثار التاريخية. كما تركز المبادرة على ربط الحضارة المصرية بالقيم المجتمعية الأساسية مثل الاحترام والتسامح والمسؤولية الاجتماعية، وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الحفاظ على التراث الثقافي للبلاد.

كما تركز على توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة. من خلال تنظيم حملات توعوية في المدن والقرى والمناطق الريفية، تعرض أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث. كما تعزز المبادرة العلاقة بين البيئة والقيم المجتمعية، مثل العدل والتعاون والاستدامة، وتشجع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة.

وصرحت نادية ابراهيم السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب بالبحر الأحمر ان المبادرتان متشابهان في رؤيتهما الشاملة للمجتمع المصري، حيث تعمل كلاهما على توعية الناس وتعزيز الوعي بأهمية الحضارة والبيئة ودورهما في تعزيز القيم المجتمعية. ومن المتوقع أن تحقق هاتين المبادرتين تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع المصري، حيث ستساهم في بناء جيل واعٍ ومسؤول يحمل قيم الحضارة والبيئة في قلب تصرفاته وقراراته.

وتعكس هاتين المبادرتين التزامًا حقيقيًا بالمستقبل المستدام لمصر، حيث يتم توجيه الجهود نحو تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على التراث الثقافي والبيئي للأجيال القادمة. وتشجع المبادرتان الحوار والتعاون بين الجميع، بما في ذلك الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحقيق تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع.

أدار اللقاء أمير أبو المجد منسق قيم وحياة بحضور حنان محمد ثروت منسق أندية التطوع بمحافظة البحر الأحمر



كما قام رامي النجار 'مدير إدارة شباب سفاجا ومديرى القطاعات بالإدارة بتفقد تجهيزات المعرض الخيري (يوم الخير) بنادى الشاطىء بسفاجا بحضور مدير النادي اسماء يوسف و سعاد قاسم و الذى تحدد افتتاحه غدا الجمعة ٩/٨ الساعه ٥مساءً

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