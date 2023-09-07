ندوة حول الرش الجزئى لذبابة الفاكهة في أشجار المانجو والموالح بأبوحماد

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ندوة حول الرش الجزئى لذبابة الفاكهة في أشجار المانجو والموالح بمركز أبوحماد، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة.

الندوة عقدت برعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، وبحضور الدكتور فاتن عطوه معهد بحوث الوقاية بالقاهرة، والدكتور محمد عطا المعمل المركزي للمبيدات، والمهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة، والمهندس ياسر كمال الإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة، والمهندس عبد الفتاح الطاروطي منطقة شرق الدلتا، والمهندس محمود سعد الدين سويد مدير الإدارة الزراعية أبو حماد، والمهندس كمال سعد المكافحة البستانية وجهاز المكافحة، وعدد من المزارعين .

وخلال أعمال الندوة، تم توعية مزارعي المانجو بالاستمرار فى مقاومة ذبابة الفاكهة فى حالة وجود الذباب بأعداد قليلة،

وأنه يجب أن يتم رش جذع الشجرة مع رش صف وترك صف بدون رش، ويتم تقليل أو زيادة مساحات الرش حسب قراءات المصايد، ويمكن استخدام تلك الطريقة بالحدائق التى بها أصناف متأخرة النضج، ولا ينصح بالرش الكلي نظرا لجمع الثمار فى تلك الفترة.

وتم ارشاد المزارعين، بأنه حرصا على صحة المستهلك؛ يجب جمع الثمار المصابة المتساقطة والتخلص منها أولا بأول بدفنها على عمق أكبر من 50 سم حتى لا تكون مصدر لإكمال دورة حياة الذباب وإعادة الإصابة، كما أنه لابد من مراعاة ترك الثمار على الأشجار بعد اكتمال النضج لتقليل فرص إصابتها بذبابة الفاكهة، بالإضافة إلى جمع الثمار عقب ظهور علامات النضج وسهولة انفصال الثمار عند لفها باليد أو عند بدء التلوين، ولابد من الجمع باستخدام السلالم والمقصات مع وضع الثمار داخل عبوات ذات جوانب ملساء لحماية الثمار من الخدوش.