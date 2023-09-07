أنظمة Health-Insights تخفض 40% من نفقات المنشآت الطبية

أكد المهندس مصطفى الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة Health-Insights، أن التجارب السابقة أثبتت أن الأنظمة المقدمة من شركة Health-Insights استطاعت تخفيض نحو 40% من نفقات المنشآت الطبية بشكل مباشر بخلاف العوائد الأخرى، بل ويمكن الوصول إلى نسب تخفيض أعلى من ذلك إذا تم تطبيق النظام على مدينة أو منطقة كاملة، حيث على سبيل المثال يمكن حين إذ توزيع المهام والأعمال وفقاً لمؤشرات تركز الطلب في مناطق محددة وبالتالي يتنامى العائد وتنخفض التكلفة.

أضاف الشافعي على هامش مشاركة Health-Insights في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنشاء الشركة منذ عام 1999 وكانت مملوكة لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وتتواجد الشركة اليوم بأعمالها في السعودية والإمارات وقطر، وماليزيا، وبعض الدول الأوروبية، ومن المرتقب الإعلان قريباً عن بدء التوسع في مجموعة من الأسواق الجديدة.

أوضح أن مشاركة Health-Insights في المؤتمر العالمي "السكان والصحة والتنمية" الذي استضافته مصر جاء نتيجة العلاقة المباشرة والاهتمام الكبير للشركة بقضية السكان والصحة السكانية في المقام الأول، ولعل الزيادة السكانية تعتبر أحد الأسباب المباشرة في التأثير على صحة الأسرة بما في ذلك الأبناء والأم ورب الأسرة، مع تنامي الاحتياج لخدمات الرعاية الصحية.

تابع أن شركة Health-Insights باعتبارها شركة متخصصة في الأنظمة وبرامج المستشفيات، فإنها تستطيع تحليل كل البيانات المتعلقة بالسكان من خلال الأنظمة الذكية الرقمية ومنح التوعية بشكل مباشر ولحظي للسكان وللقائمين على المنظومة الصحية، من خلال قسم إدارة البيانات الضخمة "Big Data" ويمكن تقديم تلك الخدمات لقطاعات صحية في مختلف دول العالم.

وكشف أن الشركة كان لديها مجموعة من التجارب من بينها المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية، وقد تمكنت الشركة من تحديد رؤية شاملة للتوسع وتطوير كل تلك المبادرات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منها، فضلاً عن تحديد أولويات النفقات الطبية الحكومية العاجلة وفقاً للبيانات المحلية والعالمية والمعلومات الطبية المتاحة من أجل تحقيق أفضل نتائج ممكنة في أسرع وقت.

وذكر أن إدارة البيانات والأنظمة الذكية لدى الشركة قادرة أيضاً على تشغيل أي منشأة صحية من البداية إلى النهاية بما في ذلك النظم الطبية والإدارية والمعنوية وكذلك مؤشرات الأداء وحسابات التكاليف والحسابات المالية، بل ويمكن تحديد أفضل الطرق للتعامل مع الحالات المرضية لتحقيق أفضل النتائج، وكذلك متابعة مستوى رضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم حيث يمكن قياس علامات الوجه لدى العملاء.

لفت إلى أن معظم أعمال شركة Health-Insights وتعاونها كان مع الحكومات، كما تعمل الشركة حالياً على المبادرات الخاصة بوزارة الصحة المصرية، متوقعاً مستقبل واعد للسوق المصري فيما يخص التحول الرقمي للرعاية الصحية، حيث إنه من أكبر الأسواق والقطاع الصحي يتعامل مع كل فرد دون استثناء.

كشف تامر فرحان المدير التنفيذي لشركة Health-Insights، أن الشركة حصلت على المركز الثاني عالمياً في الإدارة الرقمية للمنشآت الصحية وفقا للتصنيف العالمي لإحدى المؤسسات الصحية الأمريكية، وكذلك المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بشهادة كبرى المؤسسات العالمية في تقييم الشركات المقدمة للخدمات الرقمية للرعاية الصحية حول العالم.

أوضح أن معظم إيرادات الشركة تأتي من أسواق خارجية التي سبقت السوق المصرية في الاهتمام بالدمج التكنولوجي والتحول الرقمي للقطاع الصحي، بينما السوق المصرية لديه فرص واعدة للغاية حيث يمتلك أفضل كوادر طبية على مستوى العالم وكذلك لديه أعلى معدل طلب في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الدور المحوري يرتكز الآن في إدارة تلك المنظومة، وهو ما تقدمه Health-Insights منذ عام 1999 في كثير من بلدان العالم.

وأكد أن الشركة تتواجد في السوق المصري منذ زمن بعيد وكان السوق المصري هو المنطلق الأول، كما أن الإدارة الجديدة للشركة بقيادة المهندس مصطفى الشافعي رئيس مجلس الإدارة تولي أهمية إضافية وعناية قصوى للسوق المصرية من جديد في ظل النشاط الحكومي الكبير لتطوير القطاع الصحي، والتنامي الملحوظ في خطوات التحول الرقمي الحكومي في مختلف المجالات خصوصاً الرعاية الصحية، ومن هنا تأتي مشاركة Health-Insights في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي استضافته مصر.

وأشار إلى امتلاك Health-Insights نحو 20% من حجم السوق في المملكة العربية السعودية في مجالات تخصص الشركة لإدارة الأنظمة الطبية، بينما تقدم خدماتها الرقمية فعلياً لنحو 40% من إجمالي عدد الأفراد الحاصلين على الخدمات الطبية الرقمية في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن الشركة تدير عدد أقل من المنشآت الطبية ولكن تلك المنشآت الطبية تقدم خدماتها لعدد أكبر من السكان.

وقال إن القطاع الصحي في مصر لا يقتصر على وزارة الصحة فقط وإنما هناك المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي والرعاية والدفاع والطيران والكثير من الجهات والمنشآت الطبية العامة والخاصة، وذلك لأن قطاع الرعاية الصحية في مصر بحاجة لخدمة 105 ملايين نسمة بخلاف الزيادة المتوقعة والتي بحاجة لخدمات طبية منذ ميلادها بل قبل ميلادها في فترة الحمل أيضاً، وهذا ما يؤكد ثقة الشركة واعتزامها التوسع بقوة في مصر.

وأشار إلى نجاح Health-Insights أيضاً في تنفيذ العديد من المشاريع في السوق المصرية، مثل مشروع مستشفى الشيخ زايد وقد تم تطوير وميكنة كافة الإدارات والعمليات داخل المستشفى، بل وجاري تحويلها لأول مستشفى رقمية متكاملة في مصر، وكانت Health-Insights أسرع شركة في تنفيذ عمليات الرقمنة الصحية على مستوى العالم، وقد أصبحت المستشفى اليوم أقدر على استخراج بيانات وتحليلات الأداء بشكل لحظي.

وكشف أن الشركة تتوجه بقوة نحو الذكاء الاصطناعي لتضمينه فيما تقدمه من نظم أدارة رقمية، بالإضافة إلى الاعتماد والاستفادة من تحليل البيانات الضخمة، وكل هذا يعزز ويدعم من نتائج التحول الرقمي في القطاع الصحي، ولا تتعلق العوائد بتوفير النفقات فقط، ولكننا نستطيع من خلال النظم التي تقدمها Health-Insights منع الكثير من الأخطاء والمخاطر قبل وقوعها، وتحقيق أفضل تجربة بداية من التيسير اليومي وصولاً إلى أعلى معدلات السهولة والرفاهية في تقديم الخدمة والحصول عليها.

ولفت إلى أهمية إنشاء ملف طبي رقمي لكل مواطن وفقاً لرؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية من أجل رسم خريطة قوية لتطوير القطاع الصحي والتعرف على الاحتياجات الإجمالية لجميع المواطنين، وكذلك التوجيه الرشيد لنفقات الدعم الصحي بمختلف أشكالها، وهذا ما يمكن أن تقدمه Health-Insights للسوق المصري وقدمته فعلياً بنجاح كبير لكثير من الدول الخارجية.

وكشف الدكتور حسام صادق نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ايضا عن استهداف الشركة أن تصبح لها بصمة كبيرة في السوق المصرية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، للاستفادة من القوة الكامنة لنمو الخدمات الصحية في مصر، كما يبلغ الإنفاق الصحي الحكومي في مصر نحو 3000 جنيه للفرد سنوياً بما يزيد على 300 مليار جنيه للمئة مليون نسمة، وتمثل نفقات التطوير الرقمي التكنولوجي الحكومي نحو 10% من تلك النفقات بما يعادل 30 مليار جنيه سنوياً، بخلاف نفقات القطاع الخاص، وذلك ما يعكس حجم المستقبل الواعد لسوق التحول الرقمي في الرعاية الصحية بمصر.