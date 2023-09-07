سيف الجزيري يوجه رسالة لإدارة الزمالك بسبب الأزمة المالية

وجه النجم الجزائري الدولي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لمسؤولي القلعة البيضاء بسبب الأزمة المالية التي يعيشها النادي في الفترة الحالية.

وقال الجزيري في تصريحات تليفزيونية صباح باكر اليوم الخميس مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: " وفروا فلوسنا ومرتباتنا واللي محتاجه الفريق علشان تقدروا تحاسبونا في الاخر ".

وعلق الجزيري، لأول مرة على انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

الجزيري يعلق على انتقال إمام عاشور للأهلي

وقال الجزيري في تصريحات تليفزيونية صباح اليوم: " الأيام والشهور المقبلة هي ما ستثبت هل أصاب أم أخطأ إمام عاشور، ولكن أريد التأكيد أن الأمر لا يخصني والكل حر في اختياراته ".

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع النجم الدولي إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من ميتلاند الدنماركي، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

كما علق الجزيري على رحيل سيف فاروق جعفر و يوسف أسامة نبيه: قائلًا: "قرار سيف جعفر ويوسف نبيه بالرحيل عن الزمالك أتمنى انهم ميندموش عليه في الفترة الجاية ".