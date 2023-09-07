الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1378 مريضًا في قافلة علاجية في قرية المعالوة بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بتنظيم قافلة طبية علاجية يوم الأربعاء في قرية المعالوة مركز تمى الأمديد مشاركة ودعمًا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة  القافلة مكونة من ٦ عيادات وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
حيث تم توقيع الكشف على 1378 مريضًا. وضمت 8 عيادات منهم (جراحة، أنف وأذن، تنظيم أسرة - أسنان)  فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray
وقد قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى باطنة 75 العظام 50 الأطفال 75 النساء وتنظيم الأسرة 50 الجلدية 50 الأسنان 64
كما تم إجراء عدد 65 تحليلًا مختلفًا  للمرضى، 12 حالة أشعة موجات صوتية فضلًا عن فحوصات  لـ 65 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم ونحو 45 حالة اعتلال كلوي.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

الجريدة الورقية