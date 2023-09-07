الكشف على 1378 مريضًا في قافلة علاجية في قرية المعالوة بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يوم الأربعاء في قرية المعالوة مركز تمى الأمديد مشاركة ودعمًا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة القافلة مكونة من ٦ عيادات وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1378 مريضًا. وضمت 8 عيادات منهم (جراحة، أنف وأذن، تنظيم أسرة - أسنان) فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى باطنة 75 العظام 50 الأطفال 75 النساء وتنظيم الأسرة 50 الجلدية 50 الأسنان 64

كما تم إجراء عدد 65 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 12 حالة أشعة موجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 65 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم ونحو 45 حالة اعتلال كلوي.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.