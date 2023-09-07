وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ شمال سيناء تكثيف الأنشطة وإعادة تأهيل مواقع ثقافية

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمستهل زيارتها لمحافظة شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية في المحافظة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، والتي سوف يتم الانتهاء منها وتجهيزها للافتتاح خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية ضمن خطة التنمية الثقافية بالمحافظة.

الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية

حيث أكدت وزيرة الثقافة، أن هذه الزيارة هي الثانية لها، لمحافظة شمال سيناء خلال بضعة أشهر، لمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة، والتي تأتي ضمن خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة بسيناء.

وأضافت نيفين الكيلاني، أن الوزارة خلال الفترة الماضية نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين، وتنمية المرأة السيناوية، ورفع الوعي وتأكيد الهوية المصرية، والتي سوف يتم تكثيفها خلال المرحلة المُقبلة.

وأشادت وزيرة الثقافة، بجهود التعاون الدائمة مع المحافظة، والتي تعمل على تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوزارة على أرض المحافظة.

من جانبه، رحب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، بوزيرة الثقافة على أرض شمال سيناء، مثمنًا جهودها وحرصها إزاء تحقيق التنمية الثقافية بالمحافظة، وهو ما تجسد في تكرار زيارتها للمحافظة خلال عدد قليل من الشهور، مؤكدًا أن الثقافة هي دائمًا قاطرة التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة.

جائزة الدولة للمبدع الصغير

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة كرمت الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء ، بدورتها الثالثة 2023، والتي أقيمت تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس، ونظمها المجلس الأعلى للثقافة.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه الكبير بدعم واحتضان مبدعي مصر من الأطفال والنشء، وتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير، تتويجًا لقيمة هذه المواهب الإبداعية بمجالات الثقافة والفنون والابتكارات المتعددة، كما ثمنت رعاية السيدة انتصار السيسي، للجائزة حرصا منها على دعم وصقل قدرات أبنائنا بالمجالات المتنوعة.



كما أعلنت وزيرة الثقافة، فتح باب التقدم للدورة الرابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، اعتبارًا من أول أكتوبر القادم بحيث يأتي ذلك متزامنًا مع الإعلان عن جوائز الدولة لكبار مثقفي مصر ومبدعيها ولمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الجائزة موجهة لكافة أبناء مصر في الداخل والخارج، حيث ستتاح للمرة الأولى لأبنائنا من المصريين بالخارج التقدم للدورة الرابعة 2024 ، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج .

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن دور الوزارة بالجائزة لايقتصر فحسب على تنظيم المسابقة وتحكيمها ومنح جوائزها، وإنما يمتد ليشمل آفاقًا أكثر أهمية تتمثل في توفير الرعاية الكاملة للفائزين من أبنائنا، بإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة بإبداعاتهم ضمن الأجندة البرامجية لقطاعات الوزارة المتعددة، كالمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، وغيرها.

كما هنأت الفائزين بالجائزة، وحثتهم على بذل مزيد من الإبداع، والاهتمام بصقل قدراتهم الإبداعية وتطويرها، ليصبحوا رهانًا صائبًا لمستقبل مشرق ينشده الجميع، ووجهت الشكر لأولياء أمورهم على إيمانهم بهذه المواهب والمثابرة على دعمها.

